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عدن - ياسمين التهامي - إعلامية مصرية شهيرة تحسم الجدل حول زواجها من مسيحي .. وتكشف عن عمرها الحقيقي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements اليوم ذكرى ميلاد الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني التي قدمت العديد من البرامج الحوارية. وتكمل اليوم وفاء الكيلاني عامها رقم 47 حيث أنها من مواليد 10 سبتمبر 1972 . تزوجت وفاء الكيلاني سنة 2008 من زوجها السابق "طوني مخائيل" وتم الزواج مدنيا في قبرص ثم عادت إلى مصر وتزوجت لدى مأذون مسلم بعد اعتراض أهلها على الزيجة بسبب اختلاف الديانات وقد أشهر "طوني" إسلامه . وحسمت وفاء هذا الحديث قائلة: أنا مصرية مسلمة ولم أتزوج من مسيحي. وفي عام 2017 تزوجت من الفنان السوري تيم الحسن .

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