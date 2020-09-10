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عدن - ياسمين التهامي - تفجر الوضع عسكريا في مركز مديرية الجوبة.. والجيش يستعيد السيطرة على الصدارة في ماهلية "فيديو"

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جديد اب برس

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رع المواجهات الميدانية، اليوم الخميس، بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، ومليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات محافظة مأرب. وقال مصدر محلي، إن اشتباكات دارت وسط مدينة الجوبة، بعد تسلل عدداً من عناصر مليشيا الحوثي، بمساندة مسلحين قبليين من أهالي المدينة. وأوضح المصدر، أن الوضع تفجر وسط مدينة، في ظل تمكن عدداً من مسلحي المليشيا، التمركز في سوق الجوبة، وقرب مستشفى المدينة. وفي السياق أفادت مصادر ميدانية، باستمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل، ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، اليوم الخميس، جنوبي محافظة مأرب. وقالت المصادر، إن معارك ضارية بين الطرفين شهدتها مناطق بلاد آل حمم، والرقع، والصدارة، بمديرية ماهلية، بالتزامن مع شن مقاتلات التحالف ضربات جوية استهدفت مواقع المليشيا، مخلفة في صفوفهم قتلى وجرحى. وأوضحت المصادر، القوات الحكومية نفذت كمينا مسلحا لمجاميع من عناصر المليشيا الحوثية في أحد المواقع بالمديرية ذاتها، وتمكنوا من السيطرة عليه، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً من المليشيا. وأشار أحد المصادر، إلى أن القوات الحكومية، في طريقها لاستعادة منطقة الصدارة بشكل كامل، بقيادة اللواء مفرح بحيبح، قائد محور بيحان، بمساندة مسلحين قبليين، مشيراً إلى أنه وحتى مساء اليوم الخميس لا وجود لتأكيدات عن استعادة السيطرة على المنطقة وتأمينها بشكل كامل، منوهاً إلى أن أغلب مقاتلي الحوثيين في المنطقة أغلبهم من متحوثي قبيلة مراد. وفي غربي مأرب، قال مصدر آخر، إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في جبهتي المخدرة، وهيلان، بمديرية صرواح، تزامنت مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين. وأفادت المصادر الميدانية، أن مديريتي رحبة، والعبدية، تشهد مواجهات عنيفة، وأن مقاتلات التحالف دمرت 4 أطقم تابعة للمليشيا ومصرع جميع من كانوا على متنها. كما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للمليشيا الحوثية في مفرق الجوف، تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، طبقاً للمصادر. *المصدر: صحيفة الشارع