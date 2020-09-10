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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا لـ رائحة الإبط المزعجة .. وصفات طبيعية لإنهاء المشكلة مع تبييض هذه المنطقة !
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جديد اب برس
كنت تعانين من رائحة كريهة عند التعرق ، خاصةً في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة التي يتعرض لها كتفيك ، والرائحة تزعجك خاصةً عند العمل ، أو احتضان الأصدقاء بعد يوم طويل ، في هذا المقال نقدم لكِ أسباب الرائحة الكريهة للإبطين ، ونساعدك بطرق سهلة وبسيطة للتخلص من رائحة الإبطين ، ونصائح لاتباعها. عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت أسباب رائحة الإبط: 1- تتشكل رائحة الإبط من بكتيريا التعرق التي تنتج في الطقس الحار ، أو عند ممارسة الرياضة. 2- عدم تعريض الإبطين للتهوية حتى يتبخر العرق ، مما يخلق بيئة مناسبة لتكوين البكتيريا. 3- سوء التغذية ، مما يؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي ، واضطرابات في الجسم مثل زيادة التعرق والإمساك. 4- قلة الاهتمام بالنظافة الشخصية ، وإبقائها جافة ، حيث يؤدي البلل إلى بيئة رطبة تتشكل فيها البكتيريا ، ومن ثم الرائحة الكريهة. التخلص من رائحة الإبط بالطرق الطبيعية: يمكنك استخدام الطرق المنزلية السهلة للتخلص من رائحة الإبط: 1- خل التفاح: خل التفاح يساعد في التخلص من رائحة العرق المفرط ، لأنه يعمل كمضاد للبكتيريا ، ويمنع تكونها ويزيل الرائحة الكريهة ، واعلمي أن استخدامك لخل التفاح من أهم أنواع مزيلات العرق. انقعي قطعة من القماش في خل التفاح ، وامسحي بها إبطيكي ، لتقليص الغدد المسئولة عن إفراز العرق ، كما أنه يقلل من حموضة العرق ، ويمنع تكوين البكتيريا. 2- بيكربونات الصوديوم: تعد بيكربونات الصوديوم أو الصودا من أهم الطرق للتخلص من رائحة العرق. * اخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ، وقلّبي جيداً ، ثم ضعي الخليط على الإبطين لمدة ربع ساعة ، واغسليهما بالماء. * الطريقة الثانية هي : خلط النشا بملعقة من بيكربونات الصوديوم ، ووضعها تحت الإبط ، فمن فوائد خلط بيكربونات الصوديوم والنشا معاً هو : التخلص من رائحة الإبط عن طريق امتصاص العرق الزائد ، ومنع تكوين البكتيريا. * هناك طريقة أخرى : وهي تحضير خليط من بيكربونات الصوديوم والماء وقطرات زيت الشاي، ثم ضعي هذا الخليط تحت الإبط بعد الاستحمام ، لامتصاص العرق الزائد. 3- الليمون: تساعد الخصائص الحمضية للليمون على قتل البكتيريا ، لذلك يقوم الليمون بتغيير حموضة العرق التي تؤثر على ظهور الرائحة الكريهة. * انقعي قطعة قماش نظيفة ، أو قطن في عصير الليمون ،وضعيها تحت الإبط. *طريقة أخرى: ضعي عصير الليمون المجفف في زجاجة بخاخة قديمة ونظيفة ، واجعليه عطرك اليومي قبل الخروج كل صباح. 4- اللفت: تستعمل عصائر اللفت لإزالة رائحة العرق ، لأنها تعمل على منع رائحة العرق ، لاحتوائها على مواد قابضة. فيمكن وضع عصير اللفت تحت الإبط لمدة لا تقل عن 10 ساعات. 5- ماء الورد: لماء الورد العديد من الفوائد العلاجية ، فهو يرطب البشرة وينعمها ، وهو من العطور المفضلة التي تعطي البشرة رائحة عطرة للغاية. فقط قومي بتبليل قطعة صغيرة من القطن بماء الورد ، وامسحيها تحت الإبطين بعد الاستحمام ، للتخلص من رائحة الابطين. 6- القمح: يحتوي عشبة القمح الأخضر على فوائد رائعة ، تخلّص الجسم والإبط من الرائحة الكريهة ، كما تساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجلد ، لاحتوائها على مادة الكلوروفيل. اخلطي ملعقة أو ملعقتين من عشبة القمح مع كوب ماء ، واشربيه بعد الاستيقاظ كل صباح كل يوم. * ملحوظة: يمكن أن تسبب هذه العشبة الغثيان لبعض الناس ، بسبب قوة رد فعلها في الجسم. 7- الفجل: لا يعرف الكثير من الناس فوائد الفجل في التخلص من رائحة الإبط ، حيث أنه بديل طبيعي لمزيلات العرق الصناعية ، فعن طريقه يتخلص الجسم من الرائحة الكريهة للعرق. اغسلي الفجل ، وضعيه في خلاط كهربائي مع كوب ماء ، واخلطي المزيج مع الجلسرين ، وقلّبي المزيج جيداً ، ثم ضعيه في زجاجة واتركيه في الثلاجة حتى يبرد ، ثم ضعي المزيج على الإبطين لمدة ربع ساعة ، ثم يشطف بالماء الفاتر. 8- الشبّة: من بين المزيلات الشعبية التي تستخدم للتخلص من رائحة الإبط في الوطن العربي ، ويمكنك شرائه من العطار ، يمكنك طحنه ، أو تستخدمي قطعة من حجر الشبّة عليها قطرات ماء ، ويوضع تحت الإبطين بلطف على الجلد. 9- الطماطم: يمكن للطماطم ذات الرائحة الجميلة أن تخلّصك من رائحة العرق بشكل دائم. وذلك بأخذ كمية من الطماطم بعد وضعها في الخلاط وتصفيتها ، ووضع الكمية المتبقية تحت الإبطين لمدة ربع ساعة ، ثم خذي حمام دافئ ، داومي على هذا الخليط لعدة أسابيع ، حتى تزول رائحة الإبطين. 10- الكحول: قد يبدو الأمر غريباً على المجتمع العربي ، لكنه يتخلص من رائحة الإبط عن طريق إغلاق المسام . وذك عن طريق فرك الإبطين برفق ببعض الكحول ، وأماكن التعرق على الجسم ، ويمكنك أيضاً استخدام الكحول بالماء ، ثم اشطفيه بعد 10 دقائق. 11- الخس: يعتبر الخس من النباتات الرائعة للبشرة والشعر ، وتناوله وحده يغذي الجسم بالعديد من الفيتامينات ، كما أنه يقي الإبط من الرائحة الكريهة. نضع أوراق الخس مع ربع كوب من الماء فقط في الخلاط الكهربائي ، ثم نضعها تحت الإبطين ، للاستفادة من زيت الخس لمدة ربع ساعة ، ثم خذي حماماً دافئاً. 12- البقدونس: البقدونس له فوائد رائعة للبشرة والصحة ، ولكن هل يعلم الجميع فوائده في التخلص من رائحة الإبطين؟ ، فهو يفيد في إعطاء الإبطين رائحة لطيفة. وذلك بطحن ورق البقدونس ، ووضعه في كوب من الماء المغلي ، واتركيه منقوعًا لمدة خمس دقائق ، ثم صفيه من الماء ، واستخدمي قطنة وامسحي بها الإبط ، ويمكن أيضاً استخدام البقدونس المفروم على الجلد مباشرة. 13- زيت النعناع: يتوفر زيت النعناع في متاجر العطور ، والذي يعمل على القضاء على البكتيريا ، لذا فإن استخدام قطرات من زيت النعناع على الجلد ، يساعد على التخلص من رائحة الإبطين ، ويجعل هذه المنطقة أكثر انتعاشًا. نصائح للتخلص من رائحة الإبط بطرق فعالة: يمكنك التخلص نهائيًا من الرائحة المزعجة لعرق الإبطين باتباع النصائح التالية: 1- اشربي كمية كافية من السوائل والماء، اشربي من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا. - تناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات ، والمعادن مثل الخضار والفواكه. 3- الابتعاد عن التوتر. 4- الاستحمام بانتظام ، وتجفيف الإبطين ، حتى لا تكون بيئة رطبة للبكتيريا. 5- ارتدي الملابس المصنوعة من الأقمشة القطنية التي تمتص العرق. 6- قومي بتخزين ملابسك في مكان جيد التهوية. 7- حاولي الجلوس في مكان جيد التهوية ، خاصةً في ساعات الظهيرة. 8- تجنبي الأطعمة التي تحتوي على البهارات ، والتوابل مثل الفلفل الأسود ، لأنها تزيد من فرص التعرق. 9- تجنبي تناول اللحوم الحمراء. 10- تجنبي شرب المشروبات الغازية ، التي تحتوي على نسبة من الصودا. 11- الإقلاع عن التدخين. يفضل اتباع هذه النصائح ، وفي حالة عدم اتباع هذه الطرق ، فقد تعاني أيضًا من سواد الجلد تحت الإبط ، وقد تضطري إلى عمل وصفات لتبييض الإبط. وصفات لتبييض الابط بالطرق الطبيعية: بعض الوصفات الطبيعية يمكن أن تخلص البشرة من اسمرارها: 1- البطاطس: البطاطس من الخضروات الحمضية التي تعمل على قتل البكتيريا ، وتعمل كمبيض طبيعي للبشرة ، والتخلص من الاسمرار ، كما أنها تمنع تهيج الجلد. قطعي شريحة رقيقة من البطاطس وافركي بها إبطيك. وأيضاً يمكن أن نقطع البطاطس ، ونضعها مع كوب من الماء في الخلاط ، ونستخدم عصير البطاطس تحت الإبط لمدة ربع إلى ثلث ساعة ، ثم نتركها تجف ونغسلها بالماء الفاتر. 2- الخيار: عرض الصورة على التطبيق يوفر إلى 80% من استخدام الإنترنت يحتوي الخيار على "فيتامين أ" الذي يعمل كمضاد للأكسدة ، مما يقلل من ظهور الخيوط البيضاء في الجسم ، وهذا يساعد البشرة على أن تكون حيوية ونشطة ، لذا فإن استخدام خيارة واحدة تجعل بشرتك أكثر إشراقًا. قطعي شريحة من الخيار ، وافركي بها الإبطين. أو يمكنك اتباع طريقة ثانية وهي : عصر ثمرة الخيار ، ووضع العصير تحت الإبطين، كرري هذه الطريقة يوميًا. يمكنك أيضاً مزج الخيار مع الكركم المطحون وعصير الليمون ، ووضع الخليط على الإبط ، وتركه لمدة نصف ساعة. 3- الليمون: يحتوي الليمون على نسبة حموضة عالية تقتل البكتيريا ، فهو يعتبر مطهر قوي ، لذلك تتعدد استخداماته العلاجية والجمالية ، حيث يستخدم لعلاج اسمرار الجلد ، ولكن من عيوبه أنه يسبب جفاف الجلد. افركي قطعة من الليمون على الإبط ، واتركيها تجف لمدة 10 دقائق ، ثم اغسلي المنطقة. أو استخدمي الليمون مع السكر ، لتقشير المنطقة وتنظيفها من الخلايا الميتة، وكرري هذه الوصفة لمدة أسبوع. يمكن أيضاً استخدام عصير الليمون مع ملعقة من مسحوق الكركم مع ملعقة عسل(يمكن استبدال العسل بالزبادي) ، ووضع الخليط على الإبط ، وتركه لمدة ربع ساعة، مع تكرار هذا الخليط أسبوعياً من ثلاث إلى أربع مرات. 4- قشر البرتقال: يساعد قشر البرتقال المجفف على تبييض البشرة بشكل عام ، لذا يمكنك استخدامه في أي مكان على الجسم ، وله قدرة كبيرة على تقشير البشرة. * يمكنك غسل قشر برتقال رقيق ، ووضعه في الشمس حتى يجف، ثم استخدمي المطحنة لتحويل قشر البرتقال إلى مسحوق. * امزجي ملعقتين كبيرتين مع ملعقة كبيرة من ماء الورد والحليب لعمل معجون كثيف ، افركي الإبطين برفق ، واتركي المعجون لمدة 15 دقيقة ، واغسلي المنطقة بالماء البارد ، يمكنك عمل هذا الخليط لمدة أسبوع. 5- زيت جوز الهند: إذا كنت تنوي تبييض الإبطين ، فإن زيت جوز الهند هو الخيار الطبيعي والمثالي ، لاحتوائه على "فيتامين E" الذي يساعد على تفتيح البشرة ، ويعمل كمضاد للأكسدة الذي يقتل تكوين البكتيريا. فقط قومي بعمل مساج للإبط ، وقومي بتدليك المنطقة بالزيت لمدة ربع ساعة ، ثم اغسلي المنطقة بالماء الفاتر ، وكرري هذه العملية يوميًا. 6- الحليب: تساعد الفيتامينات والأحماض الدهنية في الحليب ، على تقليل البقع الداكنة وتنعيم البشرة. *اخلطي ملعقتان كبيرتان من الحليب كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من الدقيق ، حتى تتماسك العجينة ، ثم ضعي الخليط على الإبطين لمدة 10 دقائق ، واغسليها بالماء البارد ، ثم كرري العملية يومياً لمدة أسبوع بانتظام. 7- خل التفاح: للحصول على بشرة بيضاء تحت الإبط ، والتخلص من اسمرار الجلد ، استخدمي خل التفاح ، ويمكنك أيضًا الحصول على لون بشرة موحد ومعقم من الجراثيم ، لأن خل التفاح يقتل الجراثيم. اخلطي دقيق الأرز مع خل التفاح حتى تتماسك العجينة ، ثم افركي المنطقة بها بعد الاستحمام بماء ساخن لفتح المسام ، واتركي المنطقة حتى تجف ، ثم اشطفيها وكرريها عدة مرات في الأسبوع. *ويب طب
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