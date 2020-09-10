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عدن - ياسمين التهامي - شااهد).. مصادر تؤكد ضبط"4"من المجرمين الخمسة لمقتل الشاب_الاغبري_فيما لازال المجرم السادس هاربآ شاهد المصادر الكاملة (اسماء+صور)..

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جديد اب برس

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مصادر اعلامية عن أسماء وهويات قتلة الشاب عبدالله الأغبري بعد أن تم ضبط ”5“ جناه من ثلاث محافظات فيما زال المجرم السادس فار من وجهة العدالة . وهناك مصادر موثوقة بالعاصمة صنعاء، أن الأجهزة الأمنية في صنعاء، ألقت القبض على قتلة الشاب / عبدالله قايد عبدالله محمد الاغبري البالغ من العمر 22 سنة من ابناء تعز. وبحسب المصدر فإن قوات الأمن بصنعاء تمكنت من ضبط الجناة المتورطين بجريمة تعذيب وقتل الشاب عبدالله الاغبري . وكشف المصدر ان الجناة وعددهم خمسة، منهم اثنين من من ابناء تعز واثنين اخرين من عمران والخامس من محافظة اب. واكد المصدر أن الجناة الذين ظهروا في الفيديو، خلال تعذيب عبدالله الاغبري حتى فارق الحياة هم التالية أسمائهم : 1- منيف قايد عبدالله علي المغلس، من اهالي تعز، يسكن سعوان. 2- وليد سعيد الصغير العامري، من اهالي تعز، يسكن جوار الجامعه الماليزية. 3- عبدالله حسين ناصر السباعي، من اهالي عمران، تاجر يسكن جولة العميري. 4- محمد عبدالواحد محمد مقبيل الحميدي، من اهالي اب، عامل يسكن في الصياح. 5- دليل شوعي محمد الجربه، من اهالي عمران، عامل يسكن شارع القيادة. وبحسب المصدر فقد تعرض الضحية لضرب وتعذيب مبرح بواسطة اليد وسلك الكهرباء في انحاء جسمه مما ادى الى مقتله. وأضاف المصدر وفقا للاجراءات الأمنية فقد تم قيد البلاغ وايدع الجثه مستشفى يوني مكس تم ابلاغ النيابه المناوبه تم ضبط المتهمين ماعداء المتهم الرابع لازال هارب تم انتقال الادله الجنائية تم عمل محاضر مع المتهمين وايدعهم حجز المنطقة رهن التحقيق. ولفت المصدر إلى أن ملف القضية تم أرسله الى نيابة شرق الأمانة بتهمة القتل العمد