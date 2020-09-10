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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يكشف معلومة خطيرة عن ‘‘صدام حسين’’ .. ويؤكد احتلال 4 دول عربية وسحق أقوى جيش في المنطقة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإعلامي السوري، المذيع في قناة الجزيرة الدكتور فيصل القاسم ، حقيقة العداء الإيراني الإسرائيلي الأمريكي المزعوم في المنطقة. وقال القاسم في تغريدة له على تويتر : "عندما غزا صدام حسين الكويت شكلت امريكا على عجل تحالفاً عسكريا دوليا وسحقت الجيش العراقي واخرجته من الكويت خلال أشهر". واضاف: " بينما تركت ايران تلتهم العراق وسوريا واليمن ولبنان على حدود اسرائيل.ثم يحدثونك عن الشيطان الأكبر والمقاومة والممانعة بينما هي مماتعة ومقاولة مفضوحة للحبيب الاكبر". يشار إلى أن إيران تقدم نفسها أمام الشعوب الإسلامية والعربية على أنها قائدة ما يسمى بـ"محور المقاومة" ضد الكيان الصهيوني الغاصب والإدارات الأمريكية الداعمة له، لكنها في الحقيقة وبحسب معطيات التاريخ والواقع، مجرد شعارات للاستهلاك السياسي علاوة على أن المعطيات تؤكد وجود تعاون كبير وتخادم بين المصالح الإيرانية والأمريكية في المنطقة. *تويتر

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