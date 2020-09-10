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عدن - ياسمين التهامي - خبير سياسي: الرئيس ‘‘هادي’’ شبه مشلول بعد عودته من أمريكا .. وتغييرات قريبة ومفاجئة ستقلب الأمور رأسًا على عقب (تفاصيل)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت المواجهات التي وقعت مؤخراً في محافظتي أبين وشبوة بين قوات الشرعية اليمنية ووالمجلس الإنتقالي حجم التعقيد المتصاعد سلباً في المشهد اليمني. جبهة جديدة تأتي في وقت فشلت فيه جميع محاولات التهدئة بين الأطراف المتحاربة في ظل استغلال قوى إقليمية ودولية تحقيق أجندات خاصة في وهرة الأحداث. الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي قال إن" إتفاق الرياض إستنفذ كل مبررات وجوده ، وهناك تطورات عسكرية ميدانية لاتشير إلى إلتزام أي من الأطراف المتحالفة بما إتفق عليه. هناك تنصل شبه كامل من قبل الإنتقالي عن تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالشق العسكري وانسحابه من عدن عسكريا وهو نجح في الحصول على منصب المحافظ ومدير الأمن بعدن، فيما ذهبت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، والرئيس عاد من العلاج من الولايات المتحدة وهو شبه مشلول، الإمارات تقريباً أكملت سيطرتها في سقطرى " وأضاف التميمي " هناك مصادر صحفية لها علاقة بالكيان الصهيوني تتحدث عن وصول خبراء من إسرائيل إلى سقطرى وأبو ظبي لم تنفي ولا التحالف لم ينفي هذه المعلومات وهذا يشير إلى رغبة الإمارات في تثبيت هذه الحقائق وتريد أن تقول أن التطورات في سقطرى منذ اليوم مرتبطة بإجراءات إماراتية إسرائيلة في إطار التجاذبات الاقليمية التي تجعل سقطرى نقطة نزاع والهدف النهائي إحتلال سقطرى لصالح الغرب، لكن الرهان مرتبط بإرادة أهل سقطرى المرتبطة بإرادة الشعب اليمني الذي لن يقبل بذلك". التفاصيل في التسجيل الصوتي المرفق. للاستماع اضغط هنــــــــــا

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