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عدن - ياسمين التهامي - حبة واحدة من "الثوم" تقضي على هذا المرض الخطير والفتاك (طريقة الاستعمال)

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م يعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية لما يتمتع به فوائد صحية متعددة ،ودائما ما نقرأ عن فوائد تناول الثوم علي الريق وبالإضافة إلى ذلك فهناك العديد من تعود على الجسم عند تناول الثوم قبل النوم مباشرة ومنها : -القضاء على البكتريا الموجودة فى المعدة . يمثل الثوم الحل الأمثل لمشاكل الجهاز الهضمى، حيث يعمل كمدر للبول، ومعقم للقلب والأوعية الدموية. - خفض ضغط الدم كما أنه يحتوي على مسكن، ويعمل كمضاد للميكروبات والديدان المضادة للسموم. - يتكون الثوم من المواد النيتروجينية ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، المغنيسيوم ، السيليك ، الكبريتيك ، أحماض الفسفوريك ، فيتامين C ، D ، B ، فيتوستيرول ، مواد استخلاصية ، مبيدات الفيتامينات ، والزيوت الأساسية. بسبب تركيبته الغنية والقابلة للعلاج، يعمل كمضاد للأكسدة . - يقوي الثوم الجهاز المناعي جيدًا، مما يزيد من قدرة الجسم على تحمل الآثار الضارة للبيئة، كما يقتل الثوم عددًا كبيرًا من مجموعة واسعة من البكتيريا. - يستخدم الثوم كعلاج فعال لنزلات البرد. - يساهم الثوم فى التغلب على الشيخوخة والانسداد فى الشرايين الرئيسية. -يزيد الثوم من الرغبة الجنسية لدى الرجال، وينشط الفعالية ويقلل من مظاهر التهاب البروستاتا. - ينشط الثوم الأيض ويحفز الدورة الدموية. - تناول فص الثوم قبل النوم بـ30 دقيقة يريح القولون ويطرد الغازات . - يمنع الاصابة بانسداد الشرايين ويحافظ على صحة القلب - يحسّن من مقاومة الجسم للأمراض المعدية - يعالج التهابات الجسم والأجهزة الداخلية - تناول فص ثوم قبل النوم بـ30 دقيقة يهدئ الأعصاب ويعالج التوتر النفسي. - يعالج الكحة ويهدئ السعال - يحسّن من أداء الكلى لقدرته على تخليصها من الحصوات - يقضي على حصوات المرارة. - تناول فص ثوم يحارب الدهون الثلاثية ويبقي على الأحادية المفيدة للجسم. - تتمثل فوائد الثوم للنساء فى منع تطور سرطان الرحم والصدر. - ينصح العديد من الأطباء باستخدام الثوم أثناء الحمل، حيث إنه يحتوي على أحماض الفوليك، والتي لها تأثير إيجابي على تطور الجنين. كما أنه يقتل الجراثيم والبكتيريا الضارة التي يمكن أن تؤثر سلبا على الحمل. - يمنع الثوم حدوث هشاشة العظام لدى النساء، وخاصة الفخذ. - الثوم يعالج اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. -الثوم ينظم سكر الدم خاصة مرضى السكر من النوع الثاني. يستخدم الثوم في تنظيم ضغط الدم المرتفع وعلاج انخفاض تدفقه. يعتبر الثوم مطهر طبيعياً للميكروبات والبكتريا. - الثوم يحسن أداء وظيفة الكبد والمثانة. -استخدام الثوم يقلل من مشكلة تساقط الشعر والتخلص من قشرة الشعر والحكة المصاحبة له. -يقلل تناوله من فرص الإصابة بعدة أنواع من أمراض السرطان، كسرطان المعدة والقولون والرئة. -تناول الثوم يقضي على أمراض الشيخوخة والزهايمر. -يستخدم الثوم في علاج مرض النقرس. - يعالج الثوم الأوجاع والآلام الموجودة بالصدر. - يقلل الثوم من نسبة تركيز مادة الرصاص في الدم. - تناول الثوم يعمل على تقوية الذاكرة ويعتبر منشط عام للجسم. -تناوالثوم يعمل علي تقوية اللثة والحفاظ على صحة الأسنان. *ويب طب