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عدن - ياسمين التهامي - اندلاع حريق ضخم يلتهم ‘‘مرفأ بيروت’’ واعمدة الدخان تغطي سماء العاصمة.. وهذا مايحدث الآن !

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جديد اب برس

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ع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به. ورأى شاهد عيان ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق. وقال مصدر عسكري لبناني إن "حريقا اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن". وقال الجيش اللبناني إن طائراته الهليكوبتر ستستخدم للمساعدة في إخماد حريق اندلع في مرفأ بيروت اليوم الخميس. ودعا مصدر عسكري المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة له. بدوره، أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة إلى أن "الحريق نشب في كميات من الخردوات، وليس مفتعلا، وليس هناك ما قد يؤدي إلى انفجار"، وأكد عدم وقوع إصابات إثر الحريق وقال: "هناك حالة واحدة أصيبت بضيق تنفس، فليطمئن الجميع لأن الأمور تحت سيطرة قيادة الجيش". ووقع انفجار في الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل نحو 180 شخصا وجرح أكثر من 6 آلاف آخرين. وقالت السلطات إن الانفجار ناتج عن تخزين مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ بظروف سيئة.