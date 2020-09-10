شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موظف أجنبي يتجاوز الخطوط الحمراء مع موظفة سعودية .. مافعله داخل مقر الشركة كشفته كاميرات المراقبة واثار غضب الشارع السعودي ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولا بشركة خاصة يهين موظفة سعودية ، موجة غضب واسعة في المملكة وأصدرت السلطات بيانا توضيحيا حول الحادث.

ويظهر في الفيديو موظف شاب يتقدم نحو موظفة في ملابس سوداء اللون مشابه لما ترتديه السعوديات، قبل أن يلوح بيده

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تجاهها كأنه يعتدي عليها ويصرخ في وجهها، فيما يبدو أنه تنبيه لها حول أدائها للمهمة المكلفة بها.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة بين الناشطين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا هاشتاغ

“#اجنبي_يضرب_موظفه_سعوديه”، وطالبوا بمحاسبة الرجل، وتحسين شروط عمل الموظفين السعوديين

من كلا الجنسين، سيما النساء، في المنشآت التي يديرها الأجانب.

وتعليقا على هذا الحادث، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانا قالت فيه إنها وقفت

على المقطع المتداول بخصوص عامل يسيء لموظفة سعودية منذ 3 أشهر.

وأعربت الوزارة عن استغرابها من إعادة تداول الفيديو مجددا هذا اليوم، موضحة أنه تم الوقف على الحالة سابقا من فرق التفتيش،

وتم اتخاذ اللازم وفقا للإجراءات الرسمية للنظام.