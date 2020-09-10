شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لن تصدقو كيف أصبح شكل الفنان تامر حسني بعد عمليات التجميل .. تغير شكله وظهر بين أحضان الفنانة حلا شيحة بصور صادمة وفاضحة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجئ الفنان المصري تامر حسني متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره عدة صورة عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام.

بينت الصور التي نشرها الفنان “حسني” التغير الواضح الذي ظهر على ملامحه نتيجة عمليات التجميل التي قام بها.

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حيث ظهر الممثل المصري الشهير تامي حسني البالغ من العمر 43 عاماً من خلال عدة صور بمظهر أكثر استطالة، بالاضافة الى الشفاه الاكثر نحافة ومجموع من التغيرات الشكلية التي غيرت من اطلالته.

فيما تداول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان “حسني” بشكل كبير، مما اثارت موجة جدل واسعة بين جمهوره على منصات السوشيال ميديا.

وتم التقاط الصورة خلال تصويره لفيلمه الجديد “مش ان” بمشاركة الفنانة المصرية حلا شيحة