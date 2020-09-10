شكرا لمتابعة خبر عن عـاجل .. التفاصيل الكاملة لعملية ضبط قتلة الشاب عبدالله الاغبري ... ومصادر تؤكد ضبط ”5“ جناه من ثلاث محافظات فيما زال المجرم السادس هاربا تم إرسال ملف القضية إلى النيابة بتهمة القتل العمد ( أسماء هويات) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عـاجل .. التفاصيل الكاملة لعملية ضبط قتلة الشاب عبدالله الاغبري ... ومصادر تؤكد ضبط ”5“ جناه من ثلاث محافظات فيما زال المجرم السادس هاربا تم إرسال ملف القضية إلى النيابة بتهمة القتل العمد ( أسماء هويات)

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كانت هذه تفاصيل خبر عـاجل .. التفاصيل الكاملة لعملية ضبط قتلة الشاب عبدالله الاغبري ... ومصادر تؤكد ضبط ”5“ جناه من ثلاث محافظات فيما زال المجرم السادس هاربا تم إرسال ملف القضية إلى النيابة بتهمة القتل العمد ( أسماء هويات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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