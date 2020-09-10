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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن.. رواية "دقيقة" تكشف الاسباب "الخفية" لمقتل الشاب " الأغبري" ..لم يسرق المحل لكنه فضح ما يحدث "سرا " في الغرفة الداخلية ..ولماذا زودت بكاميرات خفيه(الحقيقة الكاملة)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن.. رواية "دقيقة" تكشف الاسباب "الخفية" لمقتل الشاب " الأغبري" ..لم يسرق المحل لكنه فضح ما يحدث "سرا " في الغرفة الداخلية ..ولماذا زودت بكاميرات خفيه(الحقيقة الكاملة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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