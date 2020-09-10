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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر عاجل ورد قبل قليل من وزارة الداخلية بشأن قتلة الشاب عبدالله الأغبري وإتخاذ أول إجراء بعد إثبات جريمتهم المروعة (وثائق)

أكد أمن أمانة العاصمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في قضية تعذيب ومقتل الشاب عبدالله قايد عبدالله محمد الأغبري، وتحويل المتهمين مع أدوات الجريمة وتقرير الأدلة الجنائية وملف التحقيقات إلى نيابة شرق العاصمة في تاريخ 5 سبتمبر الجاري. وبحسب ما نشره الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أشار أمن العاصمة الى ان ضبط الجناة تم تاريخ 27 اغسطس بعد ساعات من ارتكابهم الجريمة. ========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: الخارجية الاسرائيلية تحرج بن زايد وتكشف ما ستقدمة الإمارات إلى إسرائيل 5 أعشاب طبيعية تقيك من مرض السكري وتبعد عنك شبح الاصابة بهذا المرض الخطير المرور السعودي يحدد 500 ريال غرامة مالية لهذه المخالفة قوات الانتقالي تعتقل 3 مسؤولين في الشرعية، والأخيرة ترد ( أسماء المعتقلين ) سفير المملكة يعلن وقف الحوثيين هجومهم على مأرب السلطات السعودية تسعد المغتربين وتعيد لهم حقوقهم وتنتزع من الكفلاء 15 مليون ريال سعودي 5 أنواع من الاطعمة لا تتناولها ابدا على الافطار لأنها مدمرة للصحة ويجلب لك مرض السكري الجوازات السعودية تسمح فقط لهذه الفئة من العمالة الموجودة في الخارج بالعودة ودخول الاراضي السعودية يمني يحصل على منصب حاكم ولاية في دولة اوروبية ويطلق وعد باستقدام اليمنيين للهجرة اليها ( الاسم + الصورة + المحافظة اليمنية التي ينتمي اليها ) اول تعليق من قناة الجزيرة القطرية بشأن وفاة الرئيس التركي أردوغان بنوبة قلبية 8 وجبات لذيذة لكنها ترفع ضغط الدم وتسبب النوبات القلبية والسكتة الدماعية السعودية تصدر بيان بشأن وقف الحرب في اليمن شاب يمني من أبناء هذه المحافظة يتعرض للتعذيب حتى الموت في هذه العاصمة العربية ( فيديو ) سعودية وكويتية تنتقمان من زوجهما بطريقة غريبة لكنها مؤلمة ماهي عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى شابة عربية مثلية تثير الغضب لأنها تزوجت من صديقتها ( 2 صور ) مشروب طبيعي ولذيذ جدا يضبط مستويات ضغط الدم، ويحمي الكبد من السموم كفيل سعودي يحول حياة مغترب الى جحيم ويبكيه من شدة القهر ( فيديو ) اشهر كاتب سعودي: الحرب في اليمن ستتوقف دون الحاجة لمساعدة أمريكا مدير المكتب الاعلامي يكشف نتائج الانفجار العنيف الذي استهدف موكب نائب رئيس الجمهورية نساء مسلمات يتبرجن ويتصرفن بشكل مستفز وغير لائق داخل المسجد الاقصى لهذا السبب طفلة خليجية واخوها المراهق يتسببان في مشكلة بين دولتين عربيتين ذبابة تفجر منزل وتحرق صاحب البيت الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس المجلس الانتقالي بعد وقوع هذه الكارثة Advertisements المملكة تعتقل عدد كبير من الحراس يعملون في القصر الملكي وتودعهم السجن لهذا السبب تحذير هام.. من قراءة هذه الرسالة على ”واتس آب”! أصولها يمنية..عارضة أزياء إسرائيلية تصل إلى دبي لإجراء جلسة تصوير مشتركة مع عارضة أزياء إماراتية فضيحة تهز دوله عربية ... فتاتين تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل هذه الاطعمة تقتلك على سريرك مع زوجتك تجنبها..تعرف عليها خطيبة الصحفي الراحل “خاشقجي” تفجر مفاجأة عن طبيعة علاقتها به لأول مرة! هل تعاني من الأرق.. إذًا إليك 9 أطعمة ومشروبات تساعدك على “النوم العميق” قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل) شاهد: خطيب “زين كرزون” يكشف سر انفصاله عنها لأول مرة.. ووظائف أسرته المرموقة ردًا على سجنه بسبب المخدرات شاهد.. ثعبان ضخم يصارع آخر للتنافس على أنثى ( فيديو ) خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة) بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو ) الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو ) شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار

طبيب أمريكي يحذر : عندما ترغب في النوم فلا تفعل هذا الشيء ابدا دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية وأوضح أمن العاصمة الى أن تعاطي الشرطة مع الواقعة تم وفق القوانين كأي جريمة جنائية واحيل المتهمون الى التحقيقات وتم مواجهتهم بالحقائق التي اكدت تعذيبهم المجني عليه بقسوة ووحشية حتى فارق الحياة ، ما يدل على الميول الإجرامي الخطير الذي لديهم. ودعا أمن العاصمة النيابة والقضاء الى سرعة البت في القضية وانزال اقصى درجات العقوبة بالمتهمين. وطمأن امن العاصمة المواطنين ان رجال الأمن سيظلون كما عهدهم الشعب اليمني حراس للأمن ومتصدين للجريمة. ونشر الإعلام الأمني صورة من مذكرة ترحيل الجناة الى النيابة وصورة من استلام النيابة لهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.