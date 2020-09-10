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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيان لـ”التحالف” عن تدمير صواريخ باليستية وطائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) الموافق (10 سبتمبر 2020م ) من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار “المفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

المليشيا الحوثية تتعمد التصعيد

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار”المفخخة”، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

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وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

*واس