أطباء بلاحدود: الأمطار الغزيرة والسيول تسببت بأضرار كبيرة في محافظة إب

قالت منظمة، أطباء بلاحدود الدولية، أنها وثقت أضرارا كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت محافظة اب وسط البلاد.



وذكرت المنظمة الدولية، أن الاضرار شملت تدهورا للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي في المحافظة الكثيفة السكان، وعلى وجه الخصوص النازحون في المخيمات.



ولم تشر المنظمة إلى تلك الخسائر، إلاَ أن راصدون محليون، كشفوا عن تهدم وانهيار عشرات المنازل وتصدع سدود وجرف ممتلكات وأراضٍ زراعية، علاوة على وفاة نحو 20 شخص.

‏

وأوضحت المنظمة أنها "قامت بتوزيع حُزم النظافة والمأوى بما في ذلك صابون اليد والغسيل والمناشف وحاويات المياه والناموسيات والأغطية البلاستيكية والبطانيات، على أكثر من 240 عائلة في مديرية ‎الشِعِر جنوبي شرق محافظة إب، من الفئات الأكثر ضعفاً والنازحون والمهمشون".



وبيّنت المنظمة في بيان لها أن قامت "بإنشاء عيادة متنقلة وإجراء استشارات طبية لعشرات الأسر.



وتسببت السيول التي تضرب اليمن، بوفاة وإصابة المئات، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة شملت المنازل والبنى التحتية وسدود المياة.

