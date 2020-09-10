اجتماع يناقش الاستعدادات لتدشين الانشطة الرياضية بمحافظة تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع بمحافظة تعز خطة تدشين النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة ومشاريع إعادة تأهيل المنشآت الرياضية ومقرات الأندية والاتحادات.

Advertisements وفي الاجتماع الذي ضم رؤساء فروع الاتحادات الرياضية وأندية المحافظة وقيادة مفوضية الكشافة والمرشدات، أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي أن ملعب الشهداء والمرافق التابعة له بما فيها مقرات الاتحادات الرياضية وقيادة مفوضية الكشافة والمرشدات قد اوشكت على استكمال الرميم وانتهاء العمل ومن المقرر استلامها خلال الأيام القادمة.

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