شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي يكشف سبب كارثة فيضانات السودن وعلاقتها المباشرة بسد النهضة الإثيوبي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف خبير المياه والسدود المصري الدكتور أحمد الشناوي مفاجأة خطيرة حول فيضانات السودان الكارثية الأخيرة .
وأكد " الشناوي " في مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية أن فيضانات السودان حدثت بسبب إنهيار جزء في سد النهضة بأثيوبيا ما أدى إلى حدوث موجات كبيرة على خلاف طبيعة الأنهار فأدت إلى تدمير أحد سدود السودان .
وأكد " الشناوي " أن أبحاث شركة إيطالية متخصصة كشفت عن وجود كهف عمقه 15 متر أسفل سد النهضة حدث به إنهيار مما تسبب في فيضان السودان ، بجانب أن هذا العام شهد هطول كثيف للأمطار مما زاد من حجم الكارثة .
وأضاف أن هذا الفيضان كان من الممكن أن يؤثر على مصر إلا أن السد العالي قادر على استيعاب كميات كبيرة من المياه .
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