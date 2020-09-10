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عدن - ياسمين التهامي - كشفت عن احتواء الموقف قرب منصات نفط السعودية.. إيران تعلن: نفذنا أكبر عملية عسكرية باستخدام الطيران المسير والصواريخ الذكية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مسؤول إيران، الأربعاء، إن سلطات بلاده نجحت في احتواء تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية في الخليج العربي. وأعلن نائب رئيس الدائرة العامة للموانئ والشؤون البحرية في محافظة بوشهر (جنوبي البلاد)، محمد قاسمي، أن عمليات تطهير البقع النفطية من الخليج على بعد 60 ميلا من ميناء بوشهر بالقرب من منصات النفط السعودية اكتملت بنجاح، وفقا لـ"وكالة أنباء فارس". وأضاف: "بعد تلقي تقارير وصور الأقمار الصناعية من مركز التعاون المتبادل في حالات الطوارئ البحرية الواقع في الخليج، بشأن وجود تسرب نفطي بالقرب من منصات نفط السعودية، عقدت اجتماعات متخصصة على الفور، وتم إرسال معدات مكافحة التلوث مع 10 موظفين إلى المنطقة مساء الاثنين". وتابع: وفقا للمراقبة الجوية وتقارير سفينة "ناجي 18"، كان حجم التلوث أكثر من ميل مربع واحد، وتم الإبلاغ عنه بالقرب من المنصات النفطية السعودية. وفي السياق، كشفت وكالة أنباء "تسنيم"، أن القوات البرية للحرس الثوري نفذت عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخها، ضد قوات وصفتها بالمعادية على الحدود الشمالية الغربية للبلاد. وقالت إن القوات البرية للحرس الثوري أجرت خلال الأسبوع الجاري سلسلة من العمليات البرية الواسعة، استهدفت فيها مقرات وقواعد الزمر المعادية للثورة على طول المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد. وأضافت: "استخدمت القوات البرية للحرس الثوري في هذه العمليات الطائرات المسيرة والصواريخ الذكية التي أدت إلى مقتل عدد كبير من العناصر المهمة للزمر، وإصابة آخرين منهم بجروح، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والكمائن المتفجرة من مقرات الزمر. المصدر: عربي21

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