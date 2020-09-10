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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تعلن القبض على "الدجال" في مكة المكرمة .. وهذا ما وجدوه بحوزته بعد اقتحام مخبئه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، الإطاحة بمقيم عربي يمارس الدجل والشعوذة في أحد المباني بمكة المكرمة. وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف ألقت القبض على مقيم من الجنسية السودانية بمهنة سائق خاص، «في العقد الخامس من العمر». وأوضح أن المتهم أعد منزله لممارسة أعمال الدجل من خلال ادعائه العلاج بالطب البديل، وضبط بحوزته مجموعة من الأدوات والزيوت مجهولة المصدر. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. *صحيفة عاجل

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