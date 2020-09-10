شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تشتبه في ‘‘طبيب مزيف’’ في الرياض وعند مداهمة عيادته شاهد ماذا وجدوا؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية تشتبه في ‘‘طبيب مزيف’’ في الرياض وعند مداهمة عيادته شاهد ماذا وجدوا؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السلطات السعودية، يوم الأربعاء، القبض على مقيم ينتحل صفة طبيب، ويزاول مهنته دون ترخيص. وفي التفاصيل، بحسب "عكاظ": ضبطت الفرق الميدانية بمديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية، مقيما آسيويا أقام عيادة أسنان بشكل مخالف، وعثر بحوزته على مستحضرات طبية مجهولة المصدر. وأوضحت «صحة الرياض» في بيان لها، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الميدانية مقيما من جنسية آسيوية يعمل في مهنة طبيب أسنان في عيادة خاصة به بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة، مؤكدة إيقافه عن ممارسة العمل مباشرة وتسليمه للشرطة لإحالته للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حياله. ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من من زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية تشتبه في ‘‘طبيب مزيف’’ في الرياض وعند مداهمة عيادته شاهد ماذا وجدوا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.