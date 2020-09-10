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عدن - ياسمين التهامي - وضع يديه على جسد لاعبته بطريقة مريبة.. مدرب سان جيرمان يشعل حرباً على مواقع التواصل والبعض اتهمه بالتحرش.. (فيديو)

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جديد اب برس

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ل عشاق كرة القدم ورواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو مثيرا للجدل، دارت أحداثه خلال مباراة الفريقين الفرنسيين باريس سان جيرمان وليون، ضمن نصف نهائي دوري الأبطال للسيدات. وتمحور الجدل حول تصرف مدرب باريس سان جيرمان أوليفيير إكوافني، حيث يظهره الفيديو يقوم بمواسات لاعبته ساندي بالتيمور أثناء خروجها باكية من أرضية الملعب بعد تبديلها في الدقيقة الـ80 رغم دخولها في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء. وأثارت طريقة إكوافني في مواسات لاعبته البالغة 20 عاما عاصفة من الانتقادات من شريحة واسعة من المتابعين بسبب قيامه برأيهم بوضع يديه على جسدها بطريقة مريبة محاولا ضمها ووضع رأسه على كتفها، حتى أن بعضهم اتهمه بالتحرش الجنسي.

في المقابل، دافع العديد من المتابعين عن المدرب واعتبروا أن حركات يديه عفوية، وأنه أراد فقط رفع معنويات لاعبته المنهارة بسبب تأخر فريقها بهدف نظيف وعدم قدرتها على مساعدته على تعديل النتيجة وقلب الموازين في البطولة القارية العريقة.