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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصورة.. مواطن يغرق بسيارته في وسط البحر بمدينة عدن.. والسبب !!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مواطن بسيارته في وسط البحر بمدينة عدن. وقال مواطنون لكريتر سكاي أن سائق السيارة نوع (دينا) من شدة شعوره بالتعب نام داخل سيارته في ساحل أبين بعدن ولم يكن يعلم بأنه سيفيق غارقاً وسط البحر. وأشار مواطنون إلى أن البحر امتد حتى وصل إلى سيارة المواطن ليكون مصيره الغرق في البحر.

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