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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مايحدث للجسم عند تناول اليانسون على الريق؟

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جديد اب برس

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نسون من أكثر المشروبات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية لذا ينصح بتناولها علي الريق بدلا من القهوة والشاي . وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الفوائد الصحية لتناول اليانسون علي الريق: 1- تقليل أعراض الاكتئاب أثبتت بعض الأبحاث أن بذور اليانسون قد يساعد على علاج أعراض الاكتئاب. 2- الحماية من قرحة المعدة تتشكل قرحة المعدة المؤلمة في بطانة المعدة، وتُسبب عسر الهضم والغثيان وحرقة في الصدر، ويتم علاجها بالعلاجات التقليدية لتقليل إنتاج حمض المعدة، ولكن أيضاً أظهرت الأبحاث أن بذور اليانسون يمكن أن تساعد على منع قرحة المعدة وتخفيف الأعراض. 3-منع البكتيريا والفطريات أظهرت بعض الدراسات أن بذور اليانسون لديها خصائص قوية مضادة للميكروبات تمنع العدوى، وتمنع نمو البكتيريا والفطريات، بما في ذلك الفطريات الجلدية التي تُسبب بعض الأمراض الجلدية، وهي أحد فوائد اليانسون على الريق. 4- تعديل مستويات السكر في الدم ؛تشير بعض الأبحاث إلى أنه يوجد عضو نشط في اليانسون يُسمى الأنثول، وهو يحافظ على مستويات السكر في الدم إلى جانب تعديل النظام الغذائي. 5- يستخدم في معالجة الصداع الذي يصيب الرأس ومدر للبول. 6- يدخل في مجال التخلص من السموم الضارة الموجودة في الجسم. 7- يساهم في معالجة المشاكل التي تصيب عدسة العين. 8-يحمي من الإصابة ببعض الأمراض القلبية. 9- يساعد في معالجة الضعف الجنسي الذي يصيب الرجال. 10- يساعد على تقليل الوزن الزائد الموجود في الجسم. حيث أنه من أفضل المشروبات الصحية التي تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية الموجودة في الجسم. 11-يساهم في معالجة المشاكل التي تصيب الصدر مثل الإصابة بالربو أو السعال أو عند الإصابة بالكحة أو الزكام. 12- يخفف من انتفاخ البطن ويعالج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي والإمساك. 13- محفز جيد لإنتاج وإضرار اللبن عند المرضعات وهذا من خلال تحفيز الهرمونات اللبنية. 14- فاتح جيد للشهية ويعمل على قتل الديدان المعوية والطفيليات والتي تتسبب في عملية سد الشهية ونقص الوزن. 15-الظهور يحسن من نسبة الإجهاض لدى الحوامل، بالإضافة إلى تسهيل الولادة الطبيعية ويعمل على تخفيف الأوجاع المرافقة لها. 16- يدخل في علاجات البشرة والجمال ويحافظ عليها، حيث يحتوي اليانسون على مضادات الأكسدة التي تعمل على الحماية للبشرة من التجاعيد والحفاظ على نضارتها. 17- يعالج مشاكل الشعر فيعمل على تقويته ومنع تساقطه ونموه. 18-يعمل على الوقاية من الاكتئاب ويحافظ على تهدئة الأعصاب والتخلص من العصبية. *ويب طب