مقتل وإصابات العشرات من المليشيا خلال مواجهات مع الجيش بماهلية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قُتل وجُرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في كمين محكم لقوات الجيش، في جبهة ماهلية جنوب غرب محافظة مأرب.
واستدرجت قوات الجيش، مجاميع من عناصر المليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مديرية ماهلية، وباغتتها بهجوم، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.
إلى ذلك استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة
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