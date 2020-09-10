شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 10/أيلول/2020، تجمعا لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف تجمعا حوثيا في جبهة المخدرة بصرواح.

وأكدت أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في صرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.