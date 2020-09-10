إقرار التحليل الفني والمالي للخدمات الاستشارية لمشروع أبراج الخط الناقل بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت اليوم التحليل الفني والمالي للخدمات الاستشارية لمشروع أبراج الخط الناقل 132 ك.ف و المحطات التحويلية التابعة له في مرحلته الأولى بطول 27 كيلو مترو الممتد من منطقة خرير حتى منطقة قريو المقدم من مؤسسة الكهرباء في الوادي .



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وأقرت اللجنة برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري التقرير مع الملاحظات الواردة عليه والذي تناول معظم الإجراءات الكفيلة بإرساء عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع بجودة وكفاءة عالية والذي سيعمل على حل مشكلة نقل الطاقة من المحطة الغازية الى مناطق وادي حضرموت الى جانب تخفيف نسبة الفاقد.

وأشار الكثير الى أن السلطة المحلية تسعى جاهدة للشروع في الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع من أجل زيادة وتعزيز القدرة التوليدية للكهرباء في عموم مناطق الوادي نظرا لما لذلك من انعكاس إيجابي على استقرار معيشة المواطنين، معربا عن أمله في تضافر جهود الجميع في سبيل تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.

حضر الاجتماع مدير فرع مؤسسة الكهرباء بوادي حضرموت المهندس عبد القادر الجنيد وعدد من المختصين.