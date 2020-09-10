تنفيذي وادي حضرموت يناقش تقارير عدد من المرافق الخدمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت برئاسة وكيل المحافظة عصام الكثيري تقارير أداء عدد من المرافق الخدمية بوادي حضرموت.
الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة المساعدين هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي ومحمد الصيعري، استعرض المكتب التنفيذي تقرير عن الجهود المبذولة من قبل الصحة لمجابهة وباء كورونا وحجم الدعم العيني والمادي والمساعدات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة والسلطة المحلية بوادي حضرموت ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ورجال الأعمال والخيرين والتي ساهمت في التقليل من النتائج السلبية التي يتسبب فيها وباء كورونا.
وأشاد الاجتماع بالجهود المضنية من قبل الأطقم الطبية والتي أثمرت بتحقيق نجاحات ملموسة في الحدث من مستوى الإصابات بالفيروس، مؤكدا على ضرورة اعتماد موازنات تشغيلية لعدد من المراكز الصحية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية بما يمكنها من القيام بمهامها المطلوبة.
كما استعرض المكتب التنفيذي تقريرين عن جامعة سيئون ومكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء والاستعدادات لبدء الدراسة وتضافر الجهود من قبل السلطات المحلية والاجهزة التنفيذية والشخصيات الاجتماعية بالمديريات لدعم استمرارية التعليم بما لا يؤثر على مستوى الأبناء.
وناقش المكتب التنفيذي تقارير عن مستوى تنفيذ الخطة للعام ٢٠١٩م، ومشاريع السلطة المحلية والأشغال العامة الممولة من حصة وادي حضرموت من نسبة المحافظة من مبيعات النفط والجهود التي بذلت من اجل تعزيز البنية التحتية ، وجرى التأكيد على اهمية تدخلات السلطة المحلية لصيانة الطرقات التي تأثرت جراء مياه الأمطار والسيول من قبل مؤسسة صيانة الطرقات بالوادي.
وتطرق المكتب التنفيذي الى تقرير مكتب الجمارك والموارد المالية ودور الحماية الاجتماعية وضرورة التصدي لأي ظواهر وأشكال دخيلة تستهدف إحداث خلل في قيم وأعراف وعادات المجتمع المحلي فضلا عن أداء صندوق النظافة والتحسين بحضرموت الوادي والصحراء وكيفية تعزيز جهود وحدات النظافة في المديريات بما يتوافق وحجم النظافة المطلوبة.
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