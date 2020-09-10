شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع أكثر من 40 حوثيًا بنيران أبطال الجيش والمقاومة في جبهة ماهلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لقي 40 عنصراً من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة ماهلية جنوب محافظة مارب.

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واوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان أبطال الجيش الوطني والمقاومة نفّذوا كميناً محكماً لمجاميع تابعة لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية، أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 40 عنصراً حوثياً وسقوط العديد من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وسيطر ابطال الجيش الوطني على المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، فيما استهدف طيران التحالف تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى المنطقة، وأسفرت الغارات عن تدمير 4 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.