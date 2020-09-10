شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 10/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية "خب والشعف" تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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