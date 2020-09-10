المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا جنوبي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الخميس، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقصف هستيري عنيف، استهدف منازل السكان الآمنين.

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وقالت مصادر محلية، إن قصف الحوثيين طال منازل عدة في إحياء متفرقة من مركز مديرية التحيتا، من ضمنها منزل المواطن، خادم مسيب قطاب، وآخرون في الحي الذي يسكنه.

المصادر أكدت أن المقذوف الذي استهدف منزل قطاب، أحدث اضرار في جدران ونوافذ المنزل وتدمير الآثاث والممتلكات، كما تسبب بحالة من الهلع والرعب في أوساط الآمنين