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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تقصف أحياء سكنية في التحيتا جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، الخميس، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقصف هستيري عنيف، استهدف منازل السكان الآمنين.
وقالت مصادر محلية، إن قصف الحوثيين طال منازل عدة في إحياء متفرقة من مركز مديرية التحيتا، من ضمنها منزل المواطن، خادم مسيب قطاب، وآخرون في الحي الذي يسكنه.
المصادر أكدت أن المقذوف الذي استهدف منزل قطاب، أحدث اضرار في جدران ونوافذ المنزل وتدمير الآثاث والممتلكات، كما تسبب بحالة من الهلع والرعب في أوساط الآمنين
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