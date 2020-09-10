شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية لـ "ترامب": قطعت رأس زوج عمتي قبل 7 سنوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أسرار قتله لزوج عمته قبل 7 سنوات، لينفي بذلك الشائعات التي قالت بأنه قتل رميا بالرصاص ، على أيدي مجموعة عسكرية.

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وقال الزعيم الكوري الشمالي معترفا لترامب بأنه اضطر في 2013 إلى إعدام زوج عمته «جانغ سونغ ثايك» بسبب عدم ولائه للنظام، وأخبره أنه «قطع رأسه وعرضه على آخرين في محاولة لبث الرعب بقلوبهم»، ونقلًا عن كتاب «Rage» الذي ألفه الصحافي الأمريكي بوب وودوارد ، بحسب العربية .

ويذكر بأن كيم أقدم أولًا على إقالة جانغ من جميع مناصبه، وأهمها منصبه كنائب لرئيس لجنة الدفاع الوطني، وبث مزاعم عن فساده وتعاطيه المخدرات ومحاولته الإطاحة بنظام الدولة، ثم ظهرت بعد شهر من خبر إعدامه، تقارير تفيد بأن عملية القتل كانت أكثر وحشية مما كان متوقعًا في البداية.