ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف أطفالا وتزج بهم في جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، عشرات الأطفال من عدة أحياء سكنية بمحافظة ذمار، نتيجة العجز في المقاتلين التي تعاني منه المليشيات.



ونقلت وكالة "خبر" للأنباء، عن مصادر محلية أن مليشيا الحوثي أختطفت منذ بداية الأسبوع الجاري عشرات الأطفال من مدينة ذمار وعدد من مديرياتها، ودفعت بهم للقتال في صفوفها بعدة جبهات.

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وأضافت المصادر، أن من بين المختطفين نجل مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار، الطفل "عبدالاله محمد قاسم الماوري" (13 عاما) ، وهو وحيد والديه، حيث تم اختطافه عصر الثلاثاء من حارة عزان مدينة ذمار.

وتابعت المصادر، أن من بين المختطفين أيضاً الطفل "عبد الرحمن قايد فاضل الرباط"، من بيت الرباط عزلة النوبتين مديرية عتمة غرب محافظة ذمار، بالإضافة إلى عشرات الأطفال من مناطق عدة.

وأوضحت المصادر أن مجموعات التواصل الإجتماعي بمحافظة ذمار تحولت إلى إعلانات فقدان لعدد من الأطفال، في ذات الوقت التزمت مليشيا الحوثي الصمت إزاء البلاغات التي تقدم بها أهالي الأطفال المختطفين