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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تختطف أكاديمياً بجامعة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة صنعاء، اختطاف مليشيات الحوثي، الأربعاء، لأحد منتسبيها من أمام كلية الآداب التي يدرّس فيها.
وذكرت الهيئة الإدارية للنقابة، في بلاغ صحفي صادر عنها، أن الدكتور عدنان الشرجبي اختطف أثناء توجهه إلى كليته من أجل اختبار طلبته الاختبار النهائي للفصل الثاني من هذا العام الجامعي.
ووفق البلاغ فقد تمت عملية الاختطاف من قبل الجهات الأمنية لسلطات صنعاء من أمام بوابة الجامعة دون الإفصاح عن سبب الاعتقال، ومنذ ذلك الحين انقطع التواصل معه ولم يتم معرفة الجهة التي نقل إليها.
وفيما اعتبرت النقابة تلك الممارسات خارجة عن الدستور والقانون، دعت المنظمات الحقوقية إلى التضامن معها لإطلاق سراحه على الفور.
وحثت النقابة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف بجانبها لتحرير الشرجبي، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة "ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، بالإضافة إلى تناول الأدوية الضرورية لإبقاء وضعه الصحي تحت السيطرة".
كما دعت رئاسة جامعة صنعاء، الموالية لمليشيا الحوثي للقيام بواجبها في حماية الهيئة التدريسية وكل منتسبي الجامعة، محملة إياها مسئولية ما قد يتعرض له الشرجبي
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