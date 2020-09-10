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المليشيا تقصف مناطق مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

المليشيا تقصف مناطق مأهولة بالسكان جنوب الحديدة

الخليج 365 ـ الحديدة

قصفت المليشيات الحوثية، قرى سكنية مأهولة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.

 

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قصفت قرى سكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وعيار 120، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط، عيار 23، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وعيار 12.7، صوب مناطق متفرقة في المديرية.

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وتابعت أن قصف المليشيات الحوثية المتواصل للقرى السكنية خلق حالة من الهلع والفزع بين أوساط المواطنين المدنيين، ولا سيما المسنين والنساء والأطفال.

 

وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها المكتررة للهدنة الأممية باستهداف قرى وأحياء سكنية ومزارع المواطنين في المناطق المختلفة في محافظة الحديدة

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