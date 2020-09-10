قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات بقصف للتحالف في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر ميدانية أن المقاتلات الحربية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين في مفرق الجوف بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا إضافة إلى تدمير آليات عسكرية. وتشهد جبهات مأرب والجوف، منذ أيام، معارك شرسة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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