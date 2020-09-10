صنعاء.. مظاهرة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله الأغبري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء تظاهر المئات من المواطنين في العاصمة صنعاء احتجاجا على جريمة التعذيب والقتل التي طالت الشاب عبدالله الأغبري العامل في أحد محلات بيع الهواتف.

Advertisements المحتجون طالبوا بالقصاص العادل من قتلة عبدالله الأغبري البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما، والذي قتل وعذب بطريقة وحشية نفذها خمسة أشخاص في صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثي. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لحادثة التعذيب، التي أثارت موجة غضب شعبية. وأظهرت التقارير الطبية وجود آثار تعذيب على جميع أنحاء جسد المجني عليه.

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