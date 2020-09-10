قوات الجيش تواصل التقدم في جبهات الجوف لليوم الرابع على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

الجوف - الخليج 365

تواصل القوات الحكومية، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها الميداني في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي.



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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة شنوا، ، هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير كافة الموقع التي تتمركز فيها مليشيات الحوثي في جبهة الشهلا، ويواصلون الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات.

وأكد المصدر أن المعارك، التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية، فيما دمّرت مقاتلات التحالف أربع عربات وأربعة أطقم حوثية كانت في طريقها لتعزيز المليشيات.

وأضاف بأن أبطال الجيش استعادوا 8 أطقم بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيات ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.

وكانت قوات الجيش الوطني قد أطلقت الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تطهير الصبايغ وحويشان بالكامل وتحرير مساحات واسعة في جبهة النضود وكبّدت المليشيات الانقلابية، خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات.