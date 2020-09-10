مليشيا الحوثي تعاود قصف أحياء حيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

عاوَدت مليشيات الحوثي الإرهابية قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في مدينة حَيْس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، عقب مرور يوم واحد من ارتكابها مجزرة بشعة بحق أسرة نازحة راح ضحيتها قتلى وجرحى بينهم أطفال.



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وذكرت مصادر محلية في حَيْس أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل صوب منازل المواطنين في المدينة استمرت ساعات، وتساقطت عشرات القذائف بالقرب من منازل المواطنين.

وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات المتمركزة في مناطق سيطرتها أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات واستهدفت أحياء سكنية أخرى في المدينة.

وخلّفت عمليات القصف والاستهداف الحوثية حالة من الهلع في صفوف السكان خوفًا من وقوع مجازر جديدة ترتكبها المليشيات بحقهم، كما ارتكبت مجازر سابقة، في ظل تخاذل أممي وصمت دولي تجاه جرائم المليشيات المدعومة من إيران