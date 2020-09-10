مليشيا الحوثي تقصف مزارع المواطنين في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا جنوب الحديدة، بقذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.

Advertisements وقالت مصادر محلية: إن مليشيات الحوثي استهدفت مزارع المواطنين في مناطق متفرقة من الجبلية بقذائف مدفعية الهاون والأسلحة المتوسطة بطريقة عنيفة. وأضافت المصادر أن عمليات قصف المليشيات أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين وإعاقة تنقُّلهم في المنطقة. وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة مخلفة المآسي والأحزان للمواطنين، في ظل صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات.

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