شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن متحديا زوجها...أمير سعودي في عمر ال 19 يهدي الممثلة المصرية ياسمين صبري ساعة بقيمة 300000$ كتعبيرا عن حبه لها...(شاهد الصور). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل في صورة نشرتها يوم أمس عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تقود سيارتها.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، فيما لفت إنتباه الكثيرون ساعة اليد التي ترتديها، ليتبيّن لهم أنها ساعة باهظة الثمن يصل سعرها إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض.

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وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا تتحدث ان تلك الساعة اهداها اميرا سعودي مراهق للفنانة ياسمين صبري.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".