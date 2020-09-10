شكرا لمتابعة خبر عن عبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي يربك كل حساباته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي يربك كل حساباته

2020/09/10 الساعة 11:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

كشف الجيش الوطني، عن آخر المستجدات الميدانية للمعارك في مختلف الجبهات القتالية، مؤكدا أن قواته تواصل التقدم في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف .

ونقلت صحيفة الجيش الوطني "سبتمبر نت"عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي قوله؛ إن أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية نفذوا هجوماً مباغتا من عدة محاور على مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة، تمكنوا على إثره من تحرير منطقة النضود بالكامل والتقدم الى جبال "الشهلا" .

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

الخارجية الاسرائيلية تحرج بن زايد وتكشف ما ستقدمة الإمارات إلى إسرائيل

5 أعشاب طبيعية تقيك من مرض السكري وتبعد عنك شبح الاصابة بهذا المرض الخطير

المرور السعودي يحدد 500 ريال غرامة مالية لهذه المخالفة

قوات الانتقالي تعتقل 3 مسؤولين في الشرعية، والأخيرة ترد ( أسماء المعتقلين )

سفير المملكة يعلن وقف الحوثيين هجومهم على مأرب

السلطات السعودية تسعد المغتربين وتعيد لهم حقوقهم وتنتزع من الكفلاء 15 مليون ريال سعودي

5 أنواع من الاطعمة لا تتناولها ابدا على الافطار لأنها مدمرة للصحة ويجلب لك مرض السكري

الجوازات السعودية تسمح فقط لهذه الفئة من العمالة الموجودة في الخارج بالعودة ودخول الاراضي السعودية

يمني يحصل على منصب حاكم ولاية في دولة اوروبية ويطلق وعد باستقدام اليمنيين للهجرة اليها ( الاسم + الصورة + المحافظة اليمنية التي ينتمي اليها )

اول تعليق من قناة الجزيرة القطرية بشأن وفاة الرئيس التركي أردوغان بنوبة قلبية

8 وجبات لذيذة لكنها ترفع ضغط الدم وتسبب النوبات القلبية والسكتة الدماعية

السعودية تصدر بيان بشأن وقف الحرب في اليمن

شاب يمني من أبناء هذه المحافظة يتعرض للتعذيب حتى الموت في هذه العاصمة العربية ( فيديو )

سعودية وكويتية تنتقمان من زوجهما بطريقة غريبة لكنها مؤلمة

ماهي عقوبة جريمة الخيانة الزوجية فى القانون المصرى

شابة عربية مثلية تثير الغضب لأنها تزوجت من صديقتها ( 2 صور )

مشروب طبيعي ولذيذ جدا يضبط مستويات ضغط الدم، ويحمي الكبد من السموم

كفيل سعودي يحول حياة مغترب الى جحيم ويبكيه من شدة القهر ( فيديو )

اشهر كاتب سعودي: الحرب في اليمن ستتوقف دون الحاجة لمساعدة أمريكا

مدير المكتب الاعلامي يكشف نتائج الانفجار العنيف الذي استهدف موكب نائب رئيس الجمهورية

نساء مسلمات يتبرجن ويتصرفن بشكل مستفز وغير لائق داخل المسجد الاقصى لهذا السبب

طفلة خليجية واخوها المراهق يتسببان في مشكلة بين دولتين عربيتين

ذبابة تفجر منزل وتحرق صاحب البيت

الملك سلمان وولي عهده يعزيان رئيس المجلس الانتقالي بعد وقوع هذه الكارثة

Advertisements

المملكة تعتقل عدد كبير من الحراس يعملون في القصر الملكي وتودعهم السجن لهذا السبب

تحذير هام.. من قراءة هذه الرسالة على ”واتس آب”!

أصولها يمنية..عارضة أزياء إسرائيلية تصل إلى دبي لإجراء جلسة تصوير مشتركة مع عارضة أزياء إماراتية

فضيحة تهز دوله عربية ... فتاتين تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل

هذه الاطعمة تقتلك على سريرك مع زوجتك تجنبها..تعرف عليها

خطيبة الصحفي الراحل “خاشقجي” تفجر مفاجأة عن طبيعة علاقتها به لأول مرة!

هل تعاني من الأرق.. إذًا إليك 9 أطعمة ومشروبات تساعدك على “النوم العميق”

قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل)

شاهد: خطيب “زين كرزون” يكشف سر انفصاله عنها لأول مرة.. ووظائف أسرته المرموقة ردًا على سجنه بسبب المخدرات

شاهد.. ثعبان ضخم يصارع آخر للتنافس على أنثى ( فيديو )

خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا

رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة)

بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم

وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة

شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو )

الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة

تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة

والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو )

شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها

مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية

أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها

الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار



طبيب أمريكي يحذر : عندما ترغب في النوم فلا تفعل هذا الشيء ابدا

دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية



وأوضح أن أبطال الجيش والمقاومة يواصلون التقدم لتطهير ما تبقى من المواقع، وسط انهيار معنوي ونفسي وفرار وتقهقهر في صفوف المليشيا الحوثية. وأكد العميد مجلي أن المعارك مستمرة حتى تحرير كامل محافظة الجوف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ستواصل العمليات العسكرية التي تمكنت من خلالها سابقا من تطهير منطقة "الصبايغ"، وجبال "حويشيان"، و"المحازيم"، و"عرفان"، وتحرير مساحات واسعة في مختلف جبهات الجوف.

كما أكد أن المعارك كبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، لافتا إلى ان مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش، دمّرت العديد من العربات والمدرعات التابعة للمليشيا الحوثية، علاوة على استعادة الجيش لعدد أخر منها.



وتكمن أهمية المناطق التي تم تحريرها في أنها تمكن الجيش من قطع الطرقات على المليشيا الحوثية والعمل على تأمينها، وأهمها خط اليتمة – مأرب، والطريق باتجاه "بير المرازيق"، وكذلك الطرقات إلى مدينة الحزم.

وأفاد ناطق القوات المسلحة أن مليشيا الحوثي تكبّدت قتلى وجرحى، في جبهتي منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بنيران أبطال الجيش وغارات طيران التحالف. ولفت إلى أن قوات الجيش سيطرت على مواقع حاكمة في جبهات المخدرة، وصرواح، والماهلية، وأحبطت محاولة المليشيا للتسلل، وحاصرت مجاميعها وقضت عليها، وقطعت طرق إمداداتها.



وأضاف " وفي جبهتي الفاخر وباب غلق بمديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع دكّت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا مما أدى إلى تدمير مواقعها وتحصيناتها، في حبيل العبدي والمناطق المحيطة به.

ونوّه الناطق الرسمي إلى أن مليشيا الحوثي تواصل زراعة الألغام الأرضية والبحرية، وكذلك الاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها بإطلاق القذائف والصواريخ، على الأعيان المدنية والمدنيين بأسلوب ممنهج ومتعمد، مخالفا لديننا الاسلامي والقانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.