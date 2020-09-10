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مليشيا الحوثي تجدد قصف قرى مأهولة بالسكان بالدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

مليشيا الحوثي تجدد قصف قرى مأهولة بالسكان بالدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جددت المليشيات الحوثية الموالية لإيران، خروقاتها للهدنة الأممية، بقصف قرى سكنية مأهولة بالسكان في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

 

وقالت مصادر محلية: إن المليشيات الحوثية قصفت قرى سكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82، وعيار 120، واستهدفتها بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط، عيار 23، وفتحت نيران أسلحتها القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5، وعيار 12.7، صوب مناطق متفرقة في المديرية.

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وأضافت أن قصف المليشيات الحوثية المتواصل للقرى السكنية خلق حالة من الهلع والفزع بين أوساط المواطنين المدنيين، ولا سيما المسنين والنساء والأطفال.

 

وتواصل المليشيات الحوثية انتهاكاتها المكتررة للهدنة الأممية باستهداف قرى وأحياء سكنية ومزارع المواطنين في المناطق المختلفة في محافظة الحديدة.

 

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