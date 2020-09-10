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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أَحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، في مدينة حيس جنوب الحديدة؛ جراء خروقات المليشيات المتكررة لوقف إطلاق النار.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة: إن عناصر المليشيات الحوثية حاولت التسلل من جهة الشرق من حيس، ولكن يقظة وبسالة القوات المشتركة كانت لهم بالمرصاد، وخاضت مع المليشيات اشتباكات عنيفة بأنواع الأسلحة، واستمرت ساعات.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وأجبرتهم على التراجع والفرار يجرُّون أذيال الهزيمة والانكسار.
يذكر أن مدفعية القوات المشتركة تمكنت يوم أمس من تدمير آليات عسكرية وتجمعات للمليشيات الحوثية في الدريهمي تكبدت فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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