مليشيا الحوثي تجبر جامعات أهلية على منح أسر قتلاها مقاعد مجانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 إب - الخليج 365 أجبرت مليشيا الحوثي جامعات أهلية على منح أسر قتلاها مقاعد.

Advertisements وبحسب مصادر محلية، فإن مليشيا الحوثي الإنقلابية أجبرت الجامعات الأهلية بمدينة إب، على منح أسر قتلاها مقاعد مجانية. وبينت المصادر، إجبار المليشيا الحوثية للجامعة الماليزية على منح أسر قتلى المليشيا 40 مقعداً مجانياً بعدد من أقسام الجامعة.

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