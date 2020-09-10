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نافذون حوثيون يعتدون على مدير محطة غرب إب وتهديد بالإضراب

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

نافذون حوثيون يعتدون على مدير محطة غرب إب وتهديد بالإضراب

إب - الخليج 365

اعتدى مسلحون حوثيون على مدير محطة الثلاثين بمحافظة إب، وسط اليمن.

 

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وبحسب مصادر محلية فإن نافذين من مليشيا الحوثي اعتدوا على مدير محطة الثلاثين غرب إب، والتابعة لشركة النفط بمحافظة إب، وسط إعتداءات يتعرض لها العديد من موظفي شركة النفط من قبل قيادات وعناصر حوثية.

 

 ووفقاً للمصادر، فإن جميع محطات الوقود بالمحافظة هددت بالإضراب جراء الإعتداء الذي تعرض له مدير محطة الثلاثين من قبل عناصر وقيادات حوثية، وسط مطالبات بمحاسبة الجناة.

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