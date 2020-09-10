صنعاء.. قتلى وجرحى حوثيون وتدمير آليات بقصف مدفعي وجوي في جبهة صلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

صنعاء - الخليج 365

لقي عدد من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة صلب شرقي محافظة صنعاء.



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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي حاولوا التسلل إلى أحد المواقع العسكرية بجبهة صلب، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لهم بالمرصاد، حيث أطبقوا عليهم الحصار وصبوا عليهم حمم النيران وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيات الحوثية بالقرب من جبهة صلب وتمكنت من تدمير طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بغارتين مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي في مفرق الجوف، وتمكنت من تدمير آليات حوثية وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.