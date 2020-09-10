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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى بحريق منزل في إب نتيجة تسرب مادة الغاز من إسطوانة تالفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
إب - الخليج 365
اندلع حريق هائل في إحدى المنازل بمحافظة إب "وسط البلاد"، جراء تسرب مادة الغاز المنزلي، مما أدى لسقوط جرحى وأضرار مادية كبيرة.
وقال شهود عيان إن حريقاً اندلع في إحدى المنازل بمركز مديرية السياني جنوب محافظة إب، وأدى لسقوط عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال.
وأضاف الشهود أن الحريق اندلع بسبب تسرب مادة الغاز المنزلي من إسطوانة تالفة، غير أن الحريق شب بشكل كبير نتيجة مصادفة وجود جالون بترول في المنزل ساهم بشكل لافت بزيادة وتوسع الحريق.
وبحسب الشهود فقد أصيبت ربة المنزل بحروق بالغة فضلا عن تعرضها للإجهاض نتيجة الخوف والحريق، فيما أصيب عدد من الأطفال بالحادثة، في الوقت الذي أحدث الحريق خراب ودمار كبير في المنزل.
وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من إندلاع حريق هائل بأحد المنازل بمنطقة "الضباري" غرب مدينة إب، جراء تسرب مادة الغاز من إسطوانة الغاز دون معرفة الأسرة.
وبحسب المصادر فقد أصيبت إمرأة بإصابات بالغة نتيجة الحروق التي تعرضت لها، وأصيب آخرون بذات الحادثة بإصابات متفاوتة، في الوقت الذي تسبب فيه الحريق بأضرار بالغة في المنزل.
وتأتي هذه الحوادث بعد أسابيع من حادثة مماثلة لإنفجار إسطوانة غاز في منزل أحد المواطنين بمديرية يريم شمال شرق إب، في الوقت الذي زادت فيه حوادث انفجار اسطوانات الغاز، بعد أن قامت المليشيا بسحبها من شركة الغاز وإنزالها للأسواق المحلية.
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