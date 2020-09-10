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توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن فتح المطارات الدولية امام جميع الوافدين للمملكة

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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من الجوازات بشأن فتح المطارات الدولية امام جميع الوافدين للمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد إنتهاء الاحتفال باليوم الوطني غير صحيح .

جاء ذلك في حساب الجوازات بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ورود بعض الاستفسارات عن صحة هذا الخبر ، وكان رد الجوازات ( في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه ) .

وشددت الجوازات في تغريدة أخرى على ضرورة متابعة الأخبار الخاصة بها⁩ من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية .

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وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الدولية في منتصف شهر مارس الماضي، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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