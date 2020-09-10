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شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن فتح المطارات الدولية امام جميع الوافدين للمملكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن فتح المطارات الدولية واستقبال الوافدين بعد إنتهاء الاحتفال باليوم الوطني غير صحيح .
جاء ذلك في حساب الجوازات بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد ورود بعض الاستفسارات عن صحة هذا الخبر ، وكان رد الجوازات ( في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه ) .
وشددت الجوازات في تغريدة أخرى على ضرورة متابعة الأخبار الخاصة بها من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية .
وكانت المملكة قد علّقت الرحلات الدولية في منتصف شهر مارس الماضي، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة .
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