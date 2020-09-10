مدفعية القوات الجنوبية تدك تعزيزات حوثية في الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دكت مدفعية القوات الجنوبية تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، كانت متجهة إلى جبهات شمال الضالع، ما أسفر عن دوي انفجارات عنيفة، وفقا لشهود عيان.
وقالت مصادر إن انفجارات عنيفة هزت قطاع الفاخر عقب قصف مكثف شنته مدفعية القوات الجنوبية على تعزيزات للمليشيات الحوثية كانت متجهة صوب المواقع المتقدمة.
وأوضحت أن القصف جاء بعد يوم دامٍ من المواجهات تركزت في كافة مواقع الفاخر وامتدت إلى قطاع حبيل العبدي شمال غرب مدينة قعطبة.
وحسب المصادر فقد تمكنت وحدات قتالية في سلاح الدروع من تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة وحققت أهدافها بدقة عالية، حيث شوهد تصاعد ألسن النيران وأعمدة الدخان تتصاعد في المواقع المستهدفة.
وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف الحوثية هرعت إلى المواقع المستهدفة وسارعت بنقل عشرات المصابين بين قتيل وجريح في اتجاه محافظة إب.
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