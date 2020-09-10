أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 10 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

ناشطة سياسية لـ "الخليج 365": احتجاز الحوثي لناقلة صافر محاولة بائسة لإبتزاز العالم (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/500337/ الكثيري يوجه بدعم الميزانيات التشغيلية للجنتين التحكيمية و الصحية بالوادي https://www.elyamnelaraby.com/500338/ ناشطة سياسية تعلق على التدخلات التركيه في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/500339/ الناشطة السياسية هالة باضاوي تكشف عن الدور الإيراني في بلادنا وأهدافه https://www.elyamnelaraby.com/500340/ Advertisements ناشطة سياسية تكشف عن حل الأزمة اليمنية https://www.elyamnelaraby.com/500341/ الكثيري يناقش مع مدير إدارة منشآت الغاز بإقليم حضرموت مستوى تموين السوق المحلي https://www.elyamnelaraby.com/500342/ تدمير طائرة بدون طيار حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه نجران السعودية https://www.elyamnelaraby.com/500343/ الأمم المتحدة: الحوثيون جندوا مراهقات لغرض التجسس https://www.elyamnelaraby.com/500346/ المهرة.. فرض إجراءات تنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/500347/ الوليدي يناقش الوضع الوبائي لجائحة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/500351/

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